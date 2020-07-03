Первый своп-аукцион. НБУ удовлетворил только 1,4% спроса

В первом аукционе своп процентной ставки 2 июля приняли участие четыре банка. Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Уточняется, что удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, которая определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.

В НБУ объясняют незначительный объем заключенных сделок тем, что на первом аукционе банки присматривались к новому инструменту и пытались определить в ходе торгов ценовые ориентиры, которые бы устраивали и их, и Нацбанк.

Регулятор считает, что заданные ценовые параметры станут ориентиром и ожидает рост спроса на этот инструмент. "Ведь он позволяет банкам снижать собственные процентные риски при кредитовании", - отмечают в сообщении.

Кроме того, в Нацбанке надеются на увеличение участников, так как для участия в первом аукционе не все банки успели заключить генеральные договора с регулятором и завершить процедуры внутреннего согласования.

Следующий своп-аукцион должен состояться в августе.