Пидласа: У местных властей 206 млрд грн на счетах, а мы ищем, как дроны купить

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа не исключает, что в случае перебоев с западной финансовой помощью государству придется урезать местные бюджеты. Об этом она сказала в интервью РБК-Украина.

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"Мне кажется, что мы с мэрами некоторых городов живем в разных Украинах. Пока они подсчитывают, какие потери общин, мы подсчитываем, как обеспечить 17 трлн грн бюджетного запроса Минобороны на Вооруженные Силы Украины. И поэтому это выглядит как идиотское соревнование. Вопрос – почему у них 206 млрд грн остатков на счетах? Эти деньги просто лежат, а мы ищем, как нам профинансировать артиллерийские системы и дроны купить", — отметила Пидласа.

Депутат считает, что претензии местных властей сейчас неуместны, особенно учитывая, на что тратились деньги местных бюджетов во время войны.

"Мой любимый кейс – про улитку. Бетонная улитка стоит в парке в Одесской области, в каком-то селе. Они собирались потратить 470 000 грн на ремонт этой бетонной улитки. Это нормально вообще?" – сказала Пидласа.

Верховная Рада ограничила подобные расходы, и деньги на остатках сейчас нельзя использовать на строительство или ремонт.

Отвечая на вопрос, что будет в случае сокращения западного финансирования, она сказала: парламент будет резать "под ноль" абсолютно все капитальные расходы и продолжит дискуссии о перераспределении налогов из местных бюджетов в государственный.

"Мы уже увидели, что расходы в местных бюджетах крайне неэффективны, и люди это видят. Мы просто раздаем деньги неизвестно куда. Есть несколько городов, которые сказали, что перечисляют на ВСУ или на оборону 1 млрд грн. Смотришь по казначейским платежкам, а там нет миллиарда, а потом смотришь на их остатки, и там, например, у Киева 26 млрд грн остатков, а 1 млрд они передали куда-то, и то еще не факт, что передали. В Черкассах заявили, что 1 млрд передают на ВСУ, а мы видим по платежкам за 2022-й и 2023 годы, что там 640 с чем-то миллионов за два года", — сказала Пидласа.

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