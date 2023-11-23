Підласа: У місцевої влади 206 млрд грн на рахунках, а ми шукаємо, як дрони купити

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа не виключає, що в разі перебоїв з західною фінансовою допомогою державі доведеться урізати місцеві бюджети. Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Мені здається, що ми з мерами деяких міст живемо в різних Українах. Поки вони підраховують, які втрати громад, ми підраховуємо, як забезпечити 17 трлн грн бюджетного запиту Міноборони на Збройні Сили України. І тому це виглядає як якесь ідіотське змагання. Питання – чому в них 206 млрд грн залишків на рахунках? Ці гроші просто лежать, а ми шукаємо, як нам профінансувати артилерійські системи й дрони купити", – зазначила Підласа.

Депутатка вважає, що претензії місцевої влади зараз недоречні, особливо враховуючи, на що витрачалися гроші місцевих бюджетів під час війни.

"Мій улюблений кейс – про равлика. Бетонний равлик стоїть у парку в Одеській області, в якомусь селі. Вони збиралися витратити 470 000 грн на ремонт цього бетонного равлика. Це нормально взагалі?" – сказала Підласа.

Верховна Рада обмежила подібні видатки, і гроші на залишках зараз не можна використовувати на будівництво чи ремонти.

Відповідаючи на питання, що буде у разі скорочення західного фінансування, вона сказала: парламент буде різати "під нуль" абсолютно всі капітальні видатки й продовжить дискусії про перерозподіл податків з місцевих бюджетів до державного.

"Ми вже побачили, що видатки в місцевих бюджетах вкрай неефективні, і люди це бачать. Ми просто роздаємо гроші невідомо куди. Є кілька міст, які сказали, що перераховують на ЗСУ чи на оборону 1 млрд грн. Дивишся по казначейських платіжках, а там немає мільярда. А потім дивишся на їхні залишки, і там, наприклад, у Києва 26 млрд грн залишків, а 1 млрд вони передали кудись, і то ще не факт, що передали. У Черкасах заявили, що 1 млрд передають на ЗСУ, а ми бачимо по платіжках за 2022-й та 2023 роки, що там 640 з чимось мільйонів за два роки", – сказала Підласа.

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