По программе Доступные кредиты 5-7-9% за прошлую неделю выдали 864 млн грн

Банки в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9% за прошедшую неделю заключили 236 новых кредитных соглашений на общую сумму 864 млн грн. Об этом сообщило Министерство финансов.

На 10 августа уже выдан 1991 кредит на общую сумму 4,2 млрд грн.

Наибольшим спросом микро и малого бизнеса пользуются займы на рефинансирование ранее взятых кредитов. За неделю банки выдали таких кредитов на 783 млн грн.

Всего в рамках программы уже выдано рефинанс на 3,2 млрд грн.

Лидерами по количеству заключенных сделок в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9% остаются государственные банки: Приватбанк - 540 сделок, Укргазбанк - 459 сделок, Ощадбанк - 359 сделок. Вместе эти три банка заключили 68% всех кредитных сделок по этой программе.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.

В марте Кабмин расширил программу: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.

В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн.

29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.

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Сергей Чигирь

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