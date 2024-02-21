"Почти догнала Польшу как направление №1". Гетманцев о весе Испании в украинском экспорте

По итогам 2023 года Испания вместе с Германией была на пятом месте по объему экспорта товаров из Украины

Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

По объемам украинского экспорта Испания почти сравнялась с Польшей, которая в январе этого года осталась крупнейшим экспортным партнером Украины, несмотря на блокаду границы. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Хочу обратить внимание на растущий вес Испании в экспорте, которая в январе этого года почти догнала Польшу как направление №1. Вес этой страны начал увеличиваться после введения эмбарго на агропродукцию со стороны соседних стран ЕС", – написал Гетманцев в Telegram.

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По итогам 2023 года, отметил он, Испания вместе с ФРГ заняла пятое место по объемам украинского экспорта, а положительный баланс торговли с ней достиг $1,12 млрд, что было вторым лучшим результатом после Румынии.

"Баланс внешней торговли товарами Польши с нами был и остается глубоко положительным для поляков (+$0,24 млрд в январе 2024-го), поэтому зеркальные ограничительные действия наших фермеров и производителей будут иметь очень негативный эффект для польских производителей", – добавил политик.