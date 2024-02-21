"Майже наздогнала Польщу як напрямок №1": Гетманцев про вагу Іспанії в українському експорті
За обсягами українського експорту Іспанія майже зрівнялася з Польщею, яка в січні цього року залишилася найбільшим експортним партнером України, попри блокаду кордону. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Хочу звернути увагу на зростаючу вагу Іспанії в експорті, яка у січні цього року майже наздогнала Польщу як напрямок №1. Вага цієї країни почала збільшуватись після введення ембарго на агропродукцію з боку сусідніх країн ЄС", – написав Гетманцев у Telegram.
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За підсумками 2023 року, зазначив він, Іспанія разом із ФРН посіла п'яте місце за обсягами українського експорту, а позитивний баланс торгівлі з нею сягнув $1,12 млрд, що було другим найкращим результатом після Румунії.
"Баланс зовнішньої торгівлі товарами Польщі із нами був і залишається глибоко позитивним для поляків (+$0,24 млрд у січні 2024), тому дзеркальні обмежувальні дії наших фермерів і виробників матимуть дуже негативний ефект для польських виробників", – додав політик.
- За даними Держстату, Україна у 2023 році скоротила експорт на 18% до $36 млрд. Імпорт зріс на 15% – до $63,5 млрд. Товарообіг України за 2023 рік становив $99,8 млрд.
- Міністр інфраструктури Олександр Кубраков вважає, що цифри експорту зерна морем та транзитом через Польщу – непорівнянні.