"Майже наздогнала Польщу як напрямок №1": Гетманцев про вагу Іспанії в українському експорті

За підсумками 2023 року Іспанія разом із Німеччиною була на п'ятому місці за обсягами експорту товарів з України

Фото: Данило Гетманцев/Telegram

За обсягами українського експорту Іспанія майже зрівнялася з Польщею, яка в січні цього року залишилася найбільшим експортним партнером України, попри блокаду кордону. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Хочу звернути увагу на зростаючу вагу Іспанії в експорті, яка у січні цього року майже наздогнала Польщу як напрямок №1. Вага цієї країни почала збільшуватись після введення ембарго на агропродукцію з боку сусідніх країн ЄС", – написав Гетманцев у Telegram.

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За підсумками 2023 року, зазначив він, Іспанія разом із ФРН посіла п'яте місце за обсягами українського експорту, а позитивний баланс торгівлі з нею сягнув $1,12 млрд, що було другим найкращим результатом після Румунії.

"Баланс зовнішньої торгівлі товарами Польщі із нами був і залишається глибоко позитивним для поляків (+$0,24 млрд у січні 2024), тому дзеркальні обмежувальні дії наших фермерів і виробників матимуть дуже негативний ефект для польських виробників", – додав політик.