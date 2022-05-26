"Пока держим так, как есть". НБУ не отказывается от фиксированного курса
Замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что регулятор пока не будет отказываться от фиксированного курса гривни. Об этом он сказал в интервью Forbes.
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"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке", — сказал Гелетий.
По его словам, слова главы НБУ Кирилла Шевченко о возможном отказе от фиксации курса еще до прекращения военного положения вырвали из контекста.
"В том интервью говорилось, что НБУ готов рассмотреть отказ от фиксации курса при наступлении ряда условий, в частности – снижения неопределенности, связанной с военными действиями. Это означает прекращение горячей фазы войны. Другие предпосылки – стабилизация валютных поступлений и улучшение ситуации на финансовом рынке", – объяснил Гелетий.
Он сказал, что в долгосрочном периоде фиксированный курс имеет больше недостатков, чем преимуществ, но в условиях войны предотвращает панику, защищает от обесценивания гривневые сбережения, удешевляет стоимость критического импорта.
Повышать фиксированный курс НБУ пока не планирует – он останется на уровне 24 февраля, то есть 29,25 грн/$.
- Из-за российского вторжения Национальный банк ввел ряд ограничений на валютном рынке, одно из ключевых — курс гривни по отношению к доллару США зафиксирован на уровне 29,25 грн/$.
- 14 апреля НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту населению, однако они могли поднять цену максимум на 10% от официального курса, то есть не выше 32,18 грн/$.
- С 21 мая НБУ больше не ограничивает курс продажи валют.
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