"Пока держим так, как есть". НБУ не отказывается от фиксированного курса

Замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил, что регулятор пока не будет отказываться от фиксированного курса гривни. Об этом он сказал в интервью Forbes.

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"Пока держим все так, как есть. Фиксированный курс помогает сдерживать темпы роста цен и удовлетворять потребности экономики, которая медленно приходит в себя. Дальше будем следить за ситуацией на рынке", — сказал Гелетий.

Андрей Водяный

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