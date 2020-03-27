Послы G7 поддержали заявление МВФ о готовности увеличить помощь для Украины

Послы стран "большой семерки" (G7) приветствуют заявление Международного валютного фонда (МВФ) о потенциальном расширении финансовой помощи Украине. Сообщение об этом разместили в Twitter.

"Послы стран G7 приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении помощи для Украины и уверяют в своей поддержке усилий власти для принятия необходимого законодательства", - сказано в сообщении.

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Также они поддержали действия президента Владимира Зеленского и Кабинета министров по урегулированию кризиса, вызванного коронавирусом, и продолжению реформ.

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