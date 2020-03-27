Послы G7 поддержали заявление МВФ о готовности увеличить помощь для Украины

Послы стран "большой семерки" (G7) приветствуют заявление Международного валютного фонда (МВФ) о потенциальном расширении финансовой помощи Украине. Сообщение об этом разместили в Twitter.
"Послы стран G7 приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении помощи для Украины и уверяют в своей поддержке усилий власти для принятия необходимого законодательства", - сказано в сообщении.
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Также они поддержали действия президента Владимира Зеленского и Кабинета министров по урегулированию кризиса, вызванного коронавирусом, и продолжению реформ.
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- Накануне директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева заявила об “очень хорошем прогрессе” в переговорах с Украиной. Она также сообщила, что Украина может получить больше финансирования, чем предполагалось ранее, если будут приняты законы о рынке земли и о совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе (так называемый “антиколомойский” закон).
- По данным FT, Украина, в случае принятия этих законов, может получить от МВФ $8 млрд вместо $5,5 млрд.
- Кабмин внес в парламент новую версию так называемого "антиколомойского" законопроекта 24 марта. По данным НВ, она одобрена МВФ. Подробнее о сути проекта закона - здесь>>>
- Депутаты из орбиты Коломойского (Александр Дубинский, Игорь Палица, Ольга Василевская-Смаглюк и др.) подали альтернативные версии законопроекта.
- По данным LIGA.net, закон о рынке земли могли принять еще 17 марта, но не получив гарантий от МВФ, решили не голосовать, "чтобы не раскачивать ситуацию".
Кучук Марина