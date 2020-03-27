Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Послы G7 поддержали заявление МВФ о готовности увеличить помощь для Украины

Послы G7 поддержали заявление МВФ о готовности увеличить помощь для Украины
27.03.2020, 17:59

Послы стран "большой семерки" приветствуют заявление МВФ и усилия Украины для получения новой программы финансирования

Послы стран "большой семерки" (G7) приветствуют заявление Международного валютного фонда (МВФ) о потенциальном расширении финансовой помощи Украине. Сообщение об этом разместили в Twitter.

"Послы стран G7 приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении помощи для Украины и уверяют в своей поддержке усилий власти для принятия необходимого законодательства", - сказано в сообщении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также они поддержали действия президента Владимира Зеленского и Кабинета министров по урегулированию кризиса, вызванного коронавирусом, и продолжению реформ.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Кучук Марина
Напишите нам
МВФ антиколомойский закон рынок земли земельная реформа
Комментарии
Последние новости
 