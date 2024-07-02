Поступления от продаж ОВГЗ превысили 251 млрд грн с начала года

За январь-июнь правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 177,47 млрд грн, $1,17 млрд и 670,8 млн евро

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Украина продала облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) более чем на 251 млрд грн в эквиваленте с начала 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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За январь-июнь правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 177,47 млрд грн, $1,17 млрд и 670,8 млн евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 103,7 млрд грн, $1,12 млрд и 841,2 млн евро.

Заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке в первом полугодии 2024 года на 68,28 млрд в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в июне – на 8,55 млрд грн в эквиваленте.

В июне максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составила в гривне 16,80% годовых, в долларах США – 4,66% годовых. Размещение ОВГЗ, номинированных в евро, в июне не производилось.

Всего с начала полномасштабной войны до 30 июня 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено почти 1,07 трлн. грн в эквиваленте: 731,64 млрд грн, $6,78 млрд и 2,38 млрд евро.

За этот период на погашение по ОВГЗ направлено 533,07 млрд грн, $7,26 млрд и 2,09 млрд евро.

Наибольший объем ОВГЗ по-прежнему сконцентрирован банками – первичными дилерами.

Второй по объему – портфель военных облигаций в собственности граждан и украинского бизнеса. На 1 июля он составлял:

→ 52,97 млрд грн или 29,7% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 июня – 64,03 млрд грн или 33,1%);

→ $1,4 млрд или 58,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 июня – $1,46 млрд или 63,2%);

→ 103,0 млн евро или 21,7% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 мая – 94,9 млн евро или 19,9%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 июля 2024 составил 114,2 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 56,5 млрд грн в эквиваленте на 1 июля 2023 – рост вдвое.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 июля составил 9,29 млрд грн, $24,8 млн и 0,1 млн евро.

Министерство финансов в июне 2024 года погасило военные ОВГЗ на сумму 33,56 млрд грн и $315,7 млн.

В Нацбанке напомнили, что сегодня каждый может приобщиться к покупке военных облигаций и поддержать финансовую устойчивость Украины.