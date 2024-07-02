Надходження від продажу ОВДП перевищили 251 млрд грн з початку року

Упродовж січня-червня уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 177,47 млрд грн, $1,17 млрд і 670,8 млн євро

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Україна продала облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 251 млрд грн в еквіваленті від початку 2024 року. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

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Упродовж січня-червня уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 177,47 млрд грн, $1,17 млрд і 670,8 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 103,7 млрд грн, $1,12 млрд і 841,2 млн євро.

Запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку у першому півріччі 2024 року на 68,28 млрд в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в червні – на 8,55 млрд грн в еквіваленті.

У червні максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 16,80% річних, у доларах США – 4,66% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у євро, в червні не проводилося.

Загалом від початку повномасштабної війни до 30 червня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено майже 1,07 трлн грн в еквіваленті: 731,64 млрд грн, $6,78 млрд і 2,38 млрд євро.

За цей період на погашення за ОВДП спрямовано 533,07 млрд грн, $7,26 млрд і 2,09 млрд євро.

Найбільший обсяг ОВДП, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Другий за обсягом – портфель військових облігацій у власності громадян та українського бізнесу. На 1 липня він становив:

→ 52,97 млрд грн або 29,7 % від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 червня – 64,03 млрд грн або 33,1%);

→ $1,4 млрд або 58,4 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 1 червня – $1,46 млрд або 63,2%);

→ 103,0 млн євро або 21,7 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 травня – 94,9 млн євро або 19,9%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 липня 2024 року становив 114,2 млрд грн в еквіваленті порівняно з 56,5 млрд грн в еквіваленті на 1 липня 2023 року – зростання вдвічі.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 липня становив 9,29 млрд грн, $24,8 млн та 0,1 млн євро.

Міністерство фінансів у червні 2024 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 33,56 млрд грн і $315,7 млн.

У Нацбанку нагадали, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій і підтримати фінансову стійкість України.