Повышение налогов. Законопроект подготовили к повторному первому чтению: что изменилось
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике поддержал законопроект о повышении налогов №11416-д для повторного рассмотрения в первом чтении. Об этом сообщил его глава Даниил Гетманцев.
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В начале августа у парламента не хватило двух голосов для принятия этого законопроекта, поэтому его отправили на доработку.
Самое большее изменение в законопроекте – возвращение к идее повысить ставку на доходы банков.
Доработанным законопроектом предусматривается:
- повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% до окончания войны (до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение);
- установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;
- установление военного сбора для ФОП – плательщиков единого налога I, II и IV групп на уровне 10% минимальной ЗП;
- установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% (вместо 25%);
- установление ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25% – с 2025 года;
- изменение налогового периода с квартального на месячный для представления отчетности о выплаченных доходах в пользу физических лиц (для экономического бронирования);
- усовершенствование предложенной модели определения размера авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для АЗС;
- поручение Кабмину разработать законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления военного сбора в спецфонд госбюджета с целью их направления на нужды финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.
Первый заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк сказал, что повышение налогов должно заработать с 1 октября. Возможно, это произойдет задним числом, потому что законопроект вряд ли будет принят до конца сентября.
Такие налоговые изменения принесут 58 млрд грн в 2024 году и 137 млрд грн в следующем.
Депутат также указал, что в случае необходимости существенного пересмотра бюджета в 2025 году может возникнуть необходимость еще одного повышения налогов, включая НДС.
- В сентябре Международный валютный фонд сообщил, что поддерживает повышение налогов в Украине.