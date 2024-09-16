Підвищення податків. Законопроєкт підготували до повторного першого читання: що змінилося

Фото: Верховна Рада

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про підвищення податків №11416-д для повторного розгляду в першому читанні. Про це повідомив його голова Данило Гетманцев.

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На початку серпня у парламенті не вистачило двох голосів для ухвалення цього законопроєкту, тому його відправили на доопрацювання.

Найбільша зміна в законопроєкті – повернення до ідеї підвищити ставку на прибутки банків.

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Доопрацьованим законопроєктом передбачається:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% до завершення війни (до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан);

встановлення військового збору розміром 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;

встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, II та IV груп на рівні 10% мінімальної ЗП;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% (замість 25%);

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (окрім страховиків) на рівні 25% — з 2025 року;

зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання);

вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків із податку на прибуток підприємств для АЗС;

доручення Кабміну розробити законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спецфонду держбюджету з метою їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки й оборони.

Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк сказав, що підвищення податків має запрацювати з 1 жовтня. Можливо, це відбудеться заднім числом, тому що законопроєкт навряд чи ухвалять до кінця вересня.

Такі податкові зміни принесуть 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн в наступному.

Депутат також указав, що у випадку необхідності суттєвого перегляду бюджету у 2025 році може виникнути необхідність ще одного підвищення податків, включно з ПДВ.