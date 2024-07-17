Появились новые параметры кредита $50 млрд для Украины: как его поделят между странами G7

Взнос США в кредите, который организуют страны G7 для Украины, составит 40%. Столько же – у Евросоюза. Остальные 20% закроют Япония, Британия и Канада

Большая семерка (Фото - Depositphotos)

Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз возьмут на себя основную часть кредита в $50 млрд для Украины, который собираются организовать с использованием будущих доходов от замороженных активов России. Остальную сумму закроют Япония, Великобритания и Канада, пишет Kyodo News со ссылкой на собственные дипломатические источники.

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Ожидается, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а Япония, Британия и Канада совместно обеспечат $10 млрд. Япония уже готовит от себя подтверждение на сумму $3,3 млрд.

Франция, Германия и Италия примут участие в организации кредита в составе Евросоюза, а не в качестве отдельных членов G7.

Министры финансов Большой семерки и главы центральных банков соберутся в Рио-де-Жанейро до конца февраля на полях встречи со своими коллегами из стран G20, чтобы, в том числе, обсудить условия.