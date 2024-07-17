Появились новые параметры кредита $50 млрд для Украины: как его поделят между странами G7
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз возьмут на себя основную часть кредита в $50 млрд для Украины, который собираются организовать с использованием будущих доходов от замороженных активов России. Остальную сумму закроют Япония, Великобритания и Канада, пишет Kyodo News со ссылкой на собственные дипломатические источники.
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Ожидается, что США и ЕС возьмут на себя по $20 млрд, а Япония, Британия и Канада совместно обеспечат $10 млрд. Япония уже готовит от себя подтверждение на сумму $3,3 млрд.
Франция, Германия и Италия примут участие в организации кредита в составе Евросоюза, а не в качестве отдельных членов G7.
Министры финансов Большой семерки и главы центральных банков соберутся в Рио-де-Жанейро до конца февраля на полях встречи со своими коллегами из стран G20, чтобы, в том числе, обсудить условия.
- В июне 2024 года лидеры стран-членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Согласно замыслу, тяжесть кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.
- Пока этот механизм не запустили, Украина должна получать от Евросоюза отчисления из текущих доходов, которые приносят эти активы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что первый транш в 1,4 млрд евро будет предоставлен в течение первой недели июля, но этого так и не произошло.