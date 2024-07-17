З'явилися нові параметри кредиту $50 млрд для України: як його поділять між країнами G7

Внесок США у кредиті, який організують країни G7 для України, становитиме 40%. Стільки ж – у Євросоюзу. Решту 20% закриють Японія, Британія і Канада

Велика сімка (Фото - Depositphotos)

Сполучені Штати Америки і Європейський Союз візьмуть на себе основну частину кредиту $50 млрд для України, який збираються організувати з використанням майбутніх доходів від заморожених активів Росії. Решту закриють Японія, Велика Британія і Канада, пише Kyodo News із посиланням на власні дипломатичні джерела.

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Очікується, що США і ЄС візьмуть на себе по $20 млрд, а Японія, Британія та Канада спільно забезпечать $10 млрд. Японія уже готує від себе підтвердження на суму $3,3 млрд.

Франція, Німеччина й Італія візьмуть участь в організації кредиту у складі Євросоюзу, а не як окремі члени G7.

Міністри фінансів Великої сімки й голови центральних банків зберуться в Ріо-де-Жанейро до кінця лютого на полях зустрічі зі своїми колегами з країн G20, щоб серед іншого обговорити умови.