З'явилися нові параметри кредиту $50 млрд для України: як його поділять між країнами G7
Сполучені Штати Америки і Європейський Союз візьмуть на себе основну частину кредиту $50 млрд для України, який збираються організувати з використанням майбутніх доходів від заморожених активів Росії. Решту закриють Японія, Велика Британія і Канада, пише Kyodo News із посиланням на власні дипломатичні джерела.
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Очікується, що США і ЄС візьмуть на себе по $20 млрд, а Японія, Британія та Канада спільно забезпечать $10 млрд. Японія уже готує від себе підтвердження на суму $3,3 млрд.
Франція, Німеччина й Італія візьмуть участь в організації кредиту у складі Євросоюзу, а не як окремі члени G7.
Міністри фінансів Великої сімки й голови центральних банків зберуться в Ріо-де-Жанейро до кінця лютого на полях зустрічі зі своїми колегами з країн G20, щоб серед іншого обговорити умови.
- У червні 2024 року лідери країн-членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації.
- Згідно з задумом, вага кредиту ляже на G7. Україна буде отримувати гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.
- Поки цей механізм не запустили, Україна мала б отримувати від Євросоюзу відрахування з поточних доходів, які приносять ці активи. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель казав, що перший транш у 1,4 млрд євро нададуть протягом першого тижня липня, але цього так і не сталося.