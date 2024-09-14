Проект бюджета на 2025 год: Минфин уточнил, на что пойдут деньги

Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны в 2025 году составляет 26,3% прогнозируемого ВВП Украины

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Согласно утвержденному Кабинетом министров 13 сентября проекту государственного бюджета на 2025 год более 2,22 трлн грн, или более 60% из 3,64 трлн грн расходов, планируется направить на оборону. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Министерством финансов.

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"Финансирование сектора безопасности и обороны является ключевым приоритетом, заложенным в проекте Государственного бюджета Украины на 2025 год. Расходы для обеспечения эффективного противостояния врагу будут расти. Все внутренние поступления и заимствования направим на нужды защитников Украины", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны в 2025 году составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны.

Предусмотренные расходы включают в себя денежное, вещественное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса.

На поддержку социально незащищенных граждан выделено 419,2 млрд грн, из которых:

→ 237,9 млрд грн направляется Пенсионному фонду на выплаты пенсий,

→ 127,9 млрд грн – на помощь малоимущим семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах,

→ 42,3 млрд грн – на выплату льгот и субсидий.

Расходы на здравоохранение планируются на уровне 210,7 млрд грн, включая финансирование программы медицинских гарантий и обеспечения больниц лекарствами и медицинскими изделиями.

На образование запланировано 169,3 млрд грн, что включает выплату заработной платы учителям, гранты на получение высшего образования, обеспечение учебниками и здоровое питание учащихся.

Кроме того:

→ 9,6 млрд грн предусмотрено на развитие культуры и информационного пространства,

→ 4 млрд грн – на цифровую трансформацию, в частности на финансирование инновационных проектов для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны (BRAVE 1),

→ 14 млрд грн – на поддержку научных исследований, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса, энергетики и энергоэффективности.

На финансирование льготных кредитов по программе "5-7-9%" планируется направить 18 млрд грн, еще 1,4 млрд грн будет выделено на гранты для бизнеса.

Для поддержки регионов предусмотрено 12,2 млрд грн в виде субвенции на компенсацию разницы в тарифах.

Обеспечение жильем граждан через программу "єОселя" будет стоить госбюджету 9,4 млрд грн.

На гуманитарное разминирование земель будет направлено 1 млрд грн, еще 1,75 млрд грн запланировано для Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

На дополнительную дотацию местным бюджетам планируется выделить 51,2 млрд грн, что на 17 млрд грн больше, чем в 2024 году.

Для оперативного реагирования на непредвиденные события в резервном фонде заложено 43,9 млрд грн.

Также бюджет предусматривает новую модель управления публичными инвестиционными проектами с планом распределения 25 млрд грн на 2025 год.