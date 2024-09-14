Проєкт бюджету на 2025 рік: Мінфін уточнив, на що підуть гроші

Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони у 2025 році становить 26,3% від прогнозованого ВВП України

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Згідно із затвердженим Кабінетом міністрів 13 вересня проєктом державного бюджету на 2025 рік понад 2,22 трлн грн, або більш як 60% із 3,64 трлн грн видатків, планується спрямувати на оборону. Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством фінансів.

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"Фінансування сектору безпеки і оборони є ключовим пріоритетом, що закладено в проєкті Державного бюджету України на 2025 рік. Видатки для забезпечення ефективного протистояння ворогу зростатимуть. Всі внутрішні надходження і запозичення направимо на потреби захисників України", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони у 2025 році становить 26,3% від прогнозованого ВВП країни.

Передбачені видатки містять грошове, речове та продовольче забезпечення військових, придбання озброєння, військової техніки та підтримку оборонно-промислового комплексу.

На підтримку соціально незахищених громадян виділено 419,2 млрд грн, з яких:

→ 237,9 млрд грн спрямовується Пенсійному фонду на виплати пенсій,

→ 127,9 млрд грн – на допомогу малозабезпеченим сім’ям та особам у складних життєвих обставинах,

→ 42,3 млрд грн – на виплату пільг і субсидій.

Видатки на охорону здоров'я плануються на рівні 210,7 млрд грн, включно з фінансуванням програми медичних гарантій та забезпеченням лікарень ліками й медичними виробами.

На освіту заплановано 169,3 млрд грн, що містить виплату заробітної плати вчителям, гранти на здобуття вищої освіти, забезпечення підручниками та здорове харчування учнів.

Крім того:

→ 9,6 млрд грн передбачено на розвиток культури та інформаційного простору,

→ 4 млрд грн – на цифрову трансформацію, зокрема на фінансування інноваційних проєктів для забезпечення потреб сектору безпеки й оборони (BRAVE 1),

→ 14 млрд грн – на підтримку наукових досліджень, зокрема у сфері оборонно-промислового комплексу, енергетики й енергоефективності.

На фінансування пільгових кредитів за програмою "5-7-9%" планується спрямувати 18 млрд грн, ще 1,4 млрд грн буде виділено на гранти для бізнесу.

Для підтримки регіонів передбачено 12,2 млрд грн у вигляді субвенції на компенсацію різниці в тарифах.

Забезпечення житлом громадян через програму "єОселя" коштуватиме держбюджету 9,4 млрд грн.

На гуманітарне розмінування земель спрямують 1 млрд грн, ще 1,75 млрд грн запланували для Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

На додаткову дотацію місцевим бюджетам планується виділити 51,2 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Для оперативного реагування на непередбачувані події в резервному фонді закладено 43,9 млрд грн.

Також бюджет передбачає нову модель управління публічними інвестиційними проєктами з планом розподілу 25 млрд грн на 2025 рік.