Правительство не планирует повышать налоги - Гончарук

Государство должно не повышать налоги, а создавать стимулы, чтобы бизнес и граждане не боялись иметь с ним дело. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

"Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - сказал Гончарук.

Он отметил, что государство должно создавать стимулы, чтобы люди не боялись вкладывать деньги в свое дело.

Об уменьшении налогов премьер-министр говорил и на презентации проекта бюджета-2020. "Неправильно, когда налоги высокие, но платит их лишь незначительная часть бизнеса... Мы точно должны уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата, делать его более эффективным", - сказал тогда Гончарук.

В Государственной налоговой службе Украины начали полную перезагрузку ведомства и обещают пересмотр подходов к организации проверок и судебной практике.

По данным ГНС, в августе поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в бюджет выросли на 2,9 млрд грн, до 19,8 млрд грн. В налоговой рост поступлений объясняют упорной аналитической работой.

25 сентября Кабмин временно продлил полномочия налоговой милиции в составе ликвидируемой Госфискальной службы.

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