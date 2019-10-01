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Правительство не планирует повышать налоги - Гончарук

Правительство не планирует повышать налоги - Гончарук
01.10.2019, 08:39

Премьер-министр считает увеличение налогов неправильным путем

Государство должно не повышать налоги, а создавать стимулы, чтобы бизнес и граждане не боялись иметь с ним дело. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

"Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя", - сказал Гончарук.

Он отметил, что государство должно создавать стимулы,  чтобы люди не боялись вкладывать деньги в свое дело.

  • Об уменьшении налогов премьер-министр говорил и на презентации проекта бюджета-2020. "Неправильно, когда налоги высокие, но платит их лишь незначительная часть бизнеса... Мы точно должны уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата, делать его более эффективным", - сказал тогда Гончарук.
  • В Государственной налоговой службе Украины начали полную перезагрузку ведомства и обещают пересмотр подходов к организации проверок и судебной практике.
  • По данным ГНС, в августе поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) в бюджет выросли на 2,9 млрд грн, до 19,8 млрд грн. В налоговой рост поступлений объясняют упорной аналитической работой.
  • 25 сентября Кабмин временно продлил полномочия налоговой милиции в составе ликвидируемой Госфискальной службы.

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