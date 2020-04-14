"Президентская тысяча". В Минсоцполитики уточнили, кто и когда получит деньги

Выплаты одноразовой денежной помощи в 1000 грн начнут через пять дней после вступления закона об изменениях в госбюджет-2020, принятых Верховной Радой 13 апреля. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебна, передает пресс-служба министерства.

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"После вступления в силу изменений в госбюджет нужно около пяти дней для того, чтобы начать выплаты. Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 млрд грн для выплаты единовременного пособия в размере 1000 грн более чем 10,6 миллиона человек", -сказала Лазебная.

В Минсоцполитики уточнили, кому, согласно постановлению Кабмина от 1 апреля №251, предусмотрена выплата единовременного пособия в связи с негативными последствиями коронавируса:

- пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, индексации и других доплат, не превышает 5000 грн на 1 апреля;

- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме тех, кто одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или помощь ребенку умершего кормильца);

- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

- получателям временной государственной соцпомощи неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не получило права на пенсию.

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