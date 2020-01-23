Программа с МВФ будет начата в ближайшие месяцы - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что в ближайшие месяцы начнет действовать программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.

Как передает Интерфакс-Украина, об этом Гончарук рассказал сегодня утром в кулуарах "Украинского завтрака" в швейцарском Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая. - Ред.) программа с МВФ будет начата", - сказал Гончарук.