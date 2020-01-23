Программа с МВФ будет начата в ближайшие месяцы - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ожидает, что в ближайшие месяцы начнет действовать программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.
Как передает Интерфакс-Украина, об этом Гончарук рассказал сегодня утром в кулуарах "Украинского завтрака" в швейцарском Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.
"Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая. - Ред.) программа с МВФ будет начата", - сказал Гончарук.
- 21 января глава президент Владимир Зеленский и представители правительства Украины встретились с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.
- 7 декабря МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на $5,5 млрд сроком на три года.
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По словам главы НБУ Якова Смолия, после выполнения Украиной трех условий, МВФ может утвердить новую программу в первом квартале 2020 года.
- Программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, что будет зависеть от выполнения Украиной ряда "prior actions" (неотложных действий. - Ред.).
- По информации источников LIGA.net, под "prior actions" имеются в виду прежде всего изменения в закон "О системе гарантирования вкладов" (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов). Подробнее об этом мы писали здесь >>>