"Прошел с высоким спросом". Минфин провел второй в истории switch-аукцион облигаций

Аукцион по обмену ОВГЗ прошел на платформе Bloomberg

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Министерство финансов 16 апреля вторично провело аукцион по обмену облигаций (switch аукцион) внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Аукцион прошел на платформе Bloomberg "с высоким спросом со стороны участников рынка", сообщила пресс-служба министерства.

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По результатам аукциона, было подано заявок на общую сумму более 13,4 млрд грн, из которых удовлетворено 10 млрд грн.

Инвесторам предложили выпуск облигаций со сроком обращения до 25 октября 2028 года номинальной доходностью 15,01% годовых и купонным платежом 75,05 грн каждые полгода.

Средневзвешенная доходность по результатам аукциона составила 15,45%, при этом предельная доходность – 15,60%.

Всего было удовлетворено 19 из 22 заявок.

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В рамках обмена на счет в ценных бумагах Минфина для погашения и аннулирования будут засчитаны облигации со сроком погашения 21 мая 2025 года в количестве 9 758 415 шт.

В Украине аукционы гособлигаций через платформу Bloomberg проводятся с 2019 года. Однако использование функции switch-аукционов стало возможным только сейчас.

Первый switch-аукцион на платформе Bloomberg Минфин совместно с Национальным банком Украины провели 19 февраля 2025 года.