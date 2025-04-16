"Пройшов з високим попитом". Мінфін провів другий в історії switch-аукціон облігацій

Аукціон з обміну ОВДП пройшов на платформі Bloomberg

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Міністерство фінансів 16 квітня вдруге провело аукціон з обміну облігацій (switch аукціон) внутрішньої державної позики (ОВДП). Аукціон пройшов на платформі Bloomberg "з високим попитом з боку учасників ринку", повідомила пресслужба міністерства.

За результатами аукціону, було подано заявок на загальну суму понад 13,4 млрд грн, з яких задоволено 10 млрд грн.

Інвесторам запропонували випуск облігацій з терміном обігу до 25 жовтня 2028 року номінальною дохідністю 15,01% річних та купонним платежем 75,05 грн кожні пів року.

Середньозважена дохідність за результатами аукціону становить 15,45%, при цьому гранична дохідність – 15,60%.

Усього було задоволено 19 із 22 заявок.

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У межах обміну на рахунок у цінних паперах Мінфіну для погашення та анулювання буде зараховано облігації з терміном погашення 21 травня 2025 року в кількості 9 758 415 шт.

В Україні аукціони держоблігацій через платформу Bloomberg проводяться з 2019 року. Однак використання функції switch-аукціонів стало можливим лише тепер.

Перший switch-аукціон на платформі Bloomberg Мінфін спільно з Національним банком України провели 19 лютого 2025 року.