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Рабочие места и медицина. Еврокомиссия представила второй антикризисный пакет

Рабочие места и медицина. Еврокомиссия представила второй антикризисный пакет
02.04.2020, 16:21

Второй пакет для поддержки экономики во время пандемии коронавируса включает 100 млрд евро на сохранение рабочих мест и 3 млрд евро на здравоохранение

В рамках второго пакета мер по поддержке экономики стран ЕС во время пандемии коронавируса Еврокомиссия предлагает привлечь 100 млрд евро на сохранение рабочих мест и 3 млрд евро - на систему здравоохранения. Об этом 2 апреля заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает DW.

"Во время коронавирусной кризиса помогут только сильные меры. Мы должны использовать все имеющиеся у нас средства. Каждый евро, имеющийся в бюджете ЕС, будут направлены на это (...) Мы мобилизуем 100 млрд евро, чтобы сохранить рабочие места людям", - заявила фон дер Ляйен.

Отмечается, что эти 100 млрд евро Еврокомиссия планирует направить на поддержку схем неполного рабочего дня. В частности, ЕС будет предоставлять государствам-членам кредиты на выгодных условиях. Правительства в свою очередь будут оплачивать работникам те часы, в которые они не работали из-за пандемии. Уточняется, что для частных предпринимателей и фрилансеров также предусмотрена поддержка.

Еврокомиссия планирует привлечь 100 млрд евро на финансовых рынках. При этом, 25 млрд евро из общей суммы должны будут предоставить страны ЕС. "Таким образом, государства-члены ЕС смогут воспользоваться надежным кредитным рейтингом Евросоюза и низкими процентами займов", - отмечают в Еврокомиссии.

Кроме того, антикризисный пакет включает и поддержку систем здравоохранения стран ЕС в размере 3 млрд евро. Деньги предлагают взять из нынешнего бюджета Евросоюза на 2014-2020 годы.

За эти средства планируют: 
а) закупить средства индивидуальной защиты (например маски и респираторы) и предоставлять их тем странам ЕС, которые их больше всего нуждаются; 
б) координировать и финансировать транспортировку пациентов и медоборудования между странами ЕС; 
в) финансировать строительство мобильных полевых госпиталей.

В ЕС уже решили перенаправить 37 млрд евро из структурных фондов для поддержки регионов, наиболее пораженных пандемией. Сейчас Еврокомиссия предлагает направить в такие регионы и оставшихся в этих фондах деньги, предусмотренные в бюджете на 2014-2020 годы.

Эти предложения еще должны утвердить Совет министров стран ЕС и Европарламент.

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Анна Андреева
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урсула фон дер ляйен еврокомиссия коронавирус поддержка экономики
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