Рада приняла бюджет в первом чтении
2 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Документ поддержали 273 парламентария.
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Главные показатели госбюджета-2022
Доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн.
Расходы - 1,442 трлн грн.
Дефицит бюджета 3,5% ВВП, что составляет 188 млрд грн.
ВВП – на уровне 5 368,7 млрд грн. Рост экономики ожидается на уровне 3,8%.
На обслуживание госдолга потратят 181,4 млрд грн, на погашение – 393,3 млрд грн.
Среднемесячная зарплата составит 15 300 грн.
Потребительская инфляция достигнет 6,2%.
Среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 грн за доллар.
Расходы на органы власти:
Офис Президента – 2,9 млрд грн;
Секретариат Кабмина – 1,3 млрд грн;
Аппарат Верховной Рады -2,7 млрд грн;
Офис генпрокурора – 13,6 млрд грн;
СБУ – 16,1 млрд грн;
МВД – 98,2 млрд грн.
Другие расходы
Расходы на безопасность и оборону – 5,95% ВВП. На этот сектор планируют потратить 319,4 млрд грн. Из них 131 млрд грн получит Минобороны.
На образование планируют потратить 185,6 млрд грн. В частности, расходы на зарплаты учителей вырастут до 108 млрд грн. Также Минфин заложил средства на повышение стипендий студентам: минимальная стипендия составит 2000 грн, стипендия отличников – 2500 грн.
Расходы на сферу здравоохранения в следующем году предлагаются в сумме 197,2 млрд грн, в том числе на программу медицинских гарантий – 157,5 млрд грн.
Бюджет Пенсионного фонда составит 531,2 млрд грн, в том числе дотация из госбюджета - 200,6 млрд грн.
Минимальная зарплата
В бюджете на 2022 предусмотрели рост минимальной заработной платы. Ее планируют повысить:
до 6500 грн с 1 января 2022;
до 6700 грн – с 1 октября 2022;
Прожиточный минимум
В 2022 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц:
с 1 января 2022 в размере 2393 грн;
с 1 июля – 2508 грн;
с 1 декабря – 2589 грн.
Минимальная пенсия
С 1 июня 2022 – 2027 грн.
С 1 декабря 2022 – 2093 грн.
- 31 мая 2021 года Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, позволяющую планировать госбюджет на три года. 15 июля Верховная Рада ее одобрила. 18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты раскритиковали проект бюджета и отправили его в Бюджетный комитет. 20 октября депутаты приступили к рассмотрению правок к законопроекту №6000.
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