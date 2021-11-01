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Рада приняла бюджет в первом чтении

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01.11.2021, 14:49
Рада приняла бюджет в первом чтении - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

2 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Документ поддержали 273 парламентария.

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Рада приняла бюджет в первом чтении

Главные показатели госбюджета-2022

Доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн.

Расходы - 1,442 трлн грн.

Дефицит бюджета 3,5% ВВП, что составляет 188 млрд грн.

ВВП – на уровне 5 368,7 млрд грн. Рост экономики ожидается на уровне 3,8%.

На обслуживание госдолга потратят 181,4 млрд грн, на погашение – 393,3 млрд грн.

Среднемесячная зарплата составит 15 300 грн.

Потребительская инфляция достигнет 6,2%.

Среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 грн за доллар.

Расходы на органы власти:

Офис Президента –  2,9 млрд грн;

Секретариат Кабмина – 1,3 млрд грн;

Аппарат Верховной Рады -2,7 млрд грн;

Офис генпрокурора – 13,6 млрд грн;

СБУ – 16,1 млрд грн;

МВД – 98,2 млрд грн.

Другие расходы

Расходы на безопасность и оборону – 5,95% ВВП. На этот сектор планируют потратить 319,4 млрд грн. Из них 131 млрд грн получит Минобороны.

На образование планируют потратить 185,6 млрд грн. В частности, расходы на зарплаты учителей вырастут до 108 млрд грн. Также Минфин заложил средства на повышение стипендий студентам: минимальная стипендия составит 2000 грн, стипендия отличников – 2500 грн.

Расходы на сферу здравоохранения в следующем году предлагаются в сумме 197,2 млрд грн, в том числе на программу медицинских гарантий – 157,5 млрд грн.

Бюджет Пенсионного фонда составит 531,2 млрд грн, в том числе дотация из госбюджета - 200,6 млрд грн.

Минимальная зарплата

В бюджете на 2022 предусмотрели рост минимальной заработной платы. Ее планируют повысить:

до 6500 грн с 1 января 2022;

до 6700 грн – с 1 октября 2022;

Прожиточный минимум

В 2022 году предлагается установить прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц:

с 1 января 2022 в размере 2393 грн;

с 1 июля – 2508 грн;

с 1 декабря – 2589 грн.

Минимальная пенсия

С 1 июня 2022 – 2027 грн.

С 1 декабря 2022 – 2093 грн.

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Наталия Софиенко
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