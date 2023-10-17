Рада проголосовала за отмену моратория на проверки бизнеса: первое чтение
Верховная Рада во вторник, 17 октября, проголосовала в первом чтении законопроект №10016-д об отмене моратория на налоговые проверки с 1 ноября. Его поддержали 237 депутатов при 226 минимально необходимых, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.
В июне Верховная Рада, голосуя за отмену единого налога в 2%, частично сняла мораторий на налоговые проверки, но этого оказалось недостаточно. В сентябре Кабинет министров одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.
С 1 ноября 2023 года по 31 декабря 2024 года документальные плановые проверки могут проходить у:
→ производителей и продавцов подакцизной продукции;
→ игорного бизнеса;
→ компаний, оказывающих финансовые и платежные услуги;
→ нерезидентов, работающих через обособленные подразделения.
Проверки других налогоплательщиков могут осуществляться, если те отвечают хотя бы одному из критериев:
→ уровень уплаты налога на прибыль менее 50% по отрасли;
→ уровень уплаты НДС менее 50% по отрасли;
→ выплата зарплаты меньше средней по отрасли;
→ дебиторская задолженность в два раза больше кредиторской;
→ годовой доход составляет более 10 млн грн, а общая сумма расходов – более 75% суммы годового дохода.
Проверки для ФЛП первой и второй группы и бизнеса на оккупированных территориях (и территориях, где продолжаются боевые действия) не возвращаются.
- 17 октября в Верховной Раде не нашлось голосов за изъятие у громад "военного" НДФЛ. Будет повторное второе чтение.
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