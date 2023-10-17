Рада проголосувала за скасування мораторію на перевірки бізнесу: перше читання
Верховна Рада у вівторок, 17 жовтня, проголосувала у першому читанні законопроєкт №10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки з 1 листопада. Його підтримали 237 депутатів при 226 мінімально необхідних, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.
Відновлення перевірок бізнесу — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року.
У червні Верховна Рада, голосуючи за скасування єдиного податку 2%, частково зняла мораторій на податкові перевірки, але цього виявилося недостатньо. У вересні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім з МВФ вдалося домовитись, що він залишиться частковим, але буде розширеним.
З 1 листопада 2023 року до 31 грудня 2024 року документальні планові перевірки можуть відбуватися у:
→ виробників і продавців підакцизної продукції;
→ грального бізнесу;
→ компаній, які надають фінансові та платіжні послуги;
→ нерезидентів, які працюють через відокремлені підрозділи.
Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:
→ рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі;
→ рівень сплати ПДВ менший ніж 50% по галузі;
→ виплата зарплати менше середньої по галузі;
→ дебіторська заборгованість у два рази більша, ніж кредиторська;
→ річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат – понад 75% суми річного доходу.
Перевірки для ФОПів першої й другої групи та бізнесу на окупованих територіях (і територіях, де тривають бойові дії) не повертаються.
- 17 жовтня у Верховній Раді не знайшлося голосів за вилучення у громад "військового" ПДФО. Буде повторне друге читання.
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