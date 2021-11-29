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Реальная зарплата упала на 2,2% в октябре – Госстат

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 16:28
Реальная зарплата упала на 2,2% в октябре – Госстат - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Реальная средняя зарплата сократилась на 2,2% в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем. В годовом исчислении реальная зарплата выросла на 4% по сравнению с откбярем 2020 года, сообщают в Государственной службе статистики.    

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре составила 14 045 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн). 

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По сравнению с сентябрем размер средней номинальной заработной платы сократился на 1,4%, а по сравнению с октябрем 2020 года – вырос на 15,4%.  

Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 20 481 грн (+17,1% за год), самый низкий – в Черновицкой области – 10 878 грн (+9,6%).   

По отраслям самые высокие зарплаты в октябре получали в сфере информации и телекоммуникации (25 196 грн; +25,6%) и финансовой и страховой деятельности (23 642 грн; +15,3%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (8 852 грн; +27,2%). 

Реальная зарплата упала на 2,2% в октябре – Госстат

Реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги и уровня налогов и обязательных платежей. Индекс реальной зарплаты показывает изменение покупательной способности номинальной зарплаты в отчетном периоде по сравнению с базисным. Например, если индекс реальной зарплаты составил 100,7%, то реальная зарплата за указанный период выросла на 0,7%. 

Средняя заработная плата – макроэкономический показатель, исчисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников (например, по предприятию, по отрасли, по региону). Рассчитывается, исходя из фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премий, надбавок, вознаграждений по итогам работы за год и единовременных поощрений. 

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Роман Брыль
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Госстат средняя зарплата Реальна зарплата
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