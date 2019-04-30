"Реформы можно развернуть". Гонтарева предостерегла Зеленского

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева советует новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому реформировать судебную и правоохранительную системы, чтобы сохранить достижения в финансовом и банковском секторах за последние пять лет. Об этом она сказала в интервью Голосу Америки.

"Это все (реформы - ред.) можно развернуть назад, и это - самый большой вызов в Украине. Как это сделать, какие предложения предоставить господину Зеленскому, я не знаю, потому что если этого не было сделано до сих пор, то мне трудно сказать, что он может сделать сегодня ", - отметила Гонтарева.

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Состояние финсектора в 2014 году она описала как "ужас, коллапс и перфектный шторм". Но удалось провести ряд важных реформ, считает экс-глава НБУ.

"Мы перешли на гибкий валютный курс. Мы ввели новую финансовую политику в отношении инфляции. Мы расчистили банковский сектор. Мы реформировали центральный банк в мощную институцию", - сказала Гонтарева.

Одним из важнейших решений в должности она называет национализацию ПриватБанка, а попытки экс-собственника банка олигарха Игоря Коломойского обжаловать это решение в судах - "беспределом" и "безобразием".

Перед вторым туром президентских выборов украинские суды приняли сразу три решения в пользу Коломойского по ключевым искам в вопросе национализации ПриватБанка.

18 апреля Окружной административный суд Киева отменил договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц.

В свою очередь Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

НБУ намерен оспорить решения судов. Рассмотрение апелляционной жалобы Нацбанка в Шестом апелляционном суде запланировано на 13 мая.

19 апреля Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к Нацбанку и ПриватБанку.