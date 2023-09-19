Риски снизились: НБУ оценил угрозы для финансового сектора

Системные риски для финансовой системы Украины снизились по сравнению с исторически самыми высокими уровнями первого полугодия прошлого года. Об этом говорится в восьмом Отчете о деятельности Совета НБУ по финансовой стабильности за период с августа 2022 года по июль 2023 года.

Финансовый сектор и экономика в целом приспосабливались к работе в экстремальных условиях. Угрозы мировой рецессии удалось избежать, экономики стран – ключевых партнеров Украины росли, хоть и медленно, внешний инфляционное давление ослабло, говорится в отчете.

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Наиболее высоким риском для финансового сектора остается стремление России затянуть войну против Украины. Противовесом является международная финансовая и военная помощь Украине, которая становится более систематической и все больше отвечает потребностям государства.

Среди других рисков Совет НБУ отметил трудности украинских экспортеров из-за сложной логистики, отток валюты и значительный дефицит внешней торговли.

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