UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Риски снизились: НБУ оценил угрозы для финансового сектора

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 12:18
Риски снизились: НБУ оценил угрозы для финансового сектора - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Системные риски для финансовой системы Украины снизились по сравнению с исторически самыми высокими уровнями первого полугодия прошлого года. Об этом говорится в восьмом Отчете о деятельности Совета НБУ по финансовой стабильности за период с августа 2022 года по июль 2023 года.  

Финансовый сектор и экономика в целом приспосабливались к работе в экстремальных условиях. Угрозы мировой рецессии удалось избежать, экономики стран – ключевых партнеров Украины росли, хоть и медленно, внешний инфляционное давление ослабло, говорится в отчете.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Наиболее высоким риском для финансового сектора остается стремление России затянуть войну против Украины. Противовесом является международная финансовая и военная помощь Украине, которая становится более систематической и все больше отвечает потребностям государства. 

Среди других рисков Совет НБУ отметил трудности украинских экспортеров из-за сложной логистики, отток валюты и значительный дефицит внешней торговли.

Роман Брыль
финансовая системасовет нбуриски
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 