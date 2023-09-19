Риски снизились: НБУ оценил угрозы для финансового сектора
Системные риски для финансовой системы Украины снизились по сравнению с исторически самыми высокими уровнями первого полугодия прошлого года. Об этом говорится в восьмом Отчете о деятельности Совета НБУ по финансовой стабильности за период с августа 2022 года по июль 2023 года.
Финансовый сектор и экономика в целом приспосабливались к работе в экстремальных условиях. Угрозы мировой рецессии удалось избежать, экономики стран – ключевых партнеров Украины росли, хоть и медленно, внешний инфляционное давление ослабло, говорится в отчете.
Наиболее высоким риском для финансового сектора остается стремление России затянуть войну против Украины. Противовесом является международная финансовая и военная помощь Украине, которая становится более систематической и все больше отвечает потребностям государства.
Среди других рисков Совет НБУ отметил трудности украинских экспортеров из-за сложной логистики, отток валюты и значительный дефицит внешней торговли.
- 1 сентября 2023 года в НБУ заявили, что падение экспорта, дорогое топливо и слабый рынок труда сдерживают активность бизнеса.
- 7 сентября НБУ обязал банки усилить контроль за счетами физлиц с нетипичной активностью.
- 14 сентября НБУ снизил учетную ставку.
Комментарии