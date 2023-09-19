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Ризики знизилися: НБУ оцінив загрози для фінансового сектору

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 12:18
Ризики знизилися: НБУ оцінив загрози для фінансового сектору - Фото
Фото: пресслужба НБУ

Системні ризики для фінансової системи України знизилися порівняно з найвищими рівнями першого півріччя минулого року. Про це йдеться у восьмому Звіті про діяльність Ради НБУ з фінансової стабільності за період із серпня 2022 року до липня 2023 року.

Фінансовий сектор та економіка загалом пристосовувалися до роботи в екстремальних умовах. Загрози світової рецесії вдалося уникнути, економіки країн – ключових партнерів України зростали, хоч і повільно, зовнішній інфляційний тиск послабшав, йдеться у звіті.

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Найвищим ризиком для фінансового сектора залишається прагнення Росії затягнути війну проти України. Противагою є міжнародна фінансова та військова допомога Україні, яка стає більш систематичною та все більше відповідає потребам держави.

Серед інших ризиків Рада НБУ відзначила труднощі українських експортерів через складну логістику, відтік валюти та значний дефіцит зовнішньої торгівлі.

Роман Бриль
Рада НБУризикифінансова система
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