Рост промпроизводства замедлился до 0,2% в июле – Госстат

Промышленное производство в июле 2021 года выросло на 0,2% по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За месяц промпроизводство выросло на 1,3%, учитывая сезонную корректировку.

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В перерабатывающей промышленности в июле рост составил 1,8% (к июлю 2020 года). Рост в 1,8% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа рост ускорился до 1,7%.

За январь-июль рост промышленности составил 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

Роман Брыль

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