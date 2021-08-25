Рост промпроизводства замедлился до 0,2% в июле – Госстат
25.08.2021, 17:17
Фото:depositphotos.com
Промышленное производство в июле 2021 года выросло на 0,2% по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За месяц промпроизводство выросло на 1,3%, учитывая сезонную корректировку.
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В перерабатывающей промышленности в июле рост составил 1,8% (к июлю 2020 года). Рост в 1,8% зафиксирован в добывающей промышленности. В поставках электроэнергии и газа рост ускорился до 1,7%.
- По итогам 2020 года промышленное производство сократилось на 5,2% по сравнению с 2019 годом.
- В январе падение промпроизводства составило 4%. В феврале – 4,6%, В марте промпроизводство впервые с начала года показало рост, в апреле рост достиг 13%, в мае рост составил 5,4%. В июне замедлился до 1,1%.
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