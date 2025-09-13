Сейм Польши одобрил законопроект о помощи украинцам после вето Навроцкого

Новый закон о выплатах иностранцам вступит в силу после принятия Сенатом и подписания президентом

Фото: Канцелярия Сейма Польши

Сейм (нижняя палата парламента Польши) 12 сентября принял правительственный законопроект о помощи иностранцам, сообщило министерство внутренних дел.

Документ ужесточает условия доступа иностранцев к выплате пособий, таких как программа "800+" и "Добрый старт", а также легализует пребывание беженцев войны из Украины в Польше до 4 марта 2026 года.

За законопроект проголосовали 227 депутатов, 194 были против, семеро – воздержались, сообщила агентство PAP.

При рассмотрении в Сенате вносились поправки, в частности о введении наказания за пропаганду "бандеризма", увеличение с трех до десяти лет минимального срока непрерывного проживания в Польше для получения гражданства, ограничения Фонда помощи и тому подобное. Ни одна из этих поправок не была принята.

Согласно новым положениям, право иностранцев на выплаты будет связано с профессиональной деятельностью и обучением детей в польской школе, за исключением, например, людей с инвалидностью. Помощь смогут получать только те иностранцы, которые получают не менее 50% минимальной зарплаты.

Учреждение социального страхования (ZUS) ежемесячно будет проверять, работают ли иностранцы, и если нет, право на социальную выплату будет теряться. Дополнительно будут проверять, не выехал ли иностранец из Польши.

Для получения иностранцем помощи обязательным будет номер PESEL, при выдаче которого будут проверять место жительства детей в Польше.

Также будут введены ограничения на доступ к медицинским услугам для взрослых граждан Украины. Эти ограничения включают программы здравоохранения, медицинскую реабилитацию, стоматологическое лечение и программы медикаментозного обеспечения.

Изменения в законодательство о помощи иностранцам в Польше еще не вступили в силу. После завершения рассмотрения в Сейме документ направят в Сенат (верхнюю палату парламента). В случае принятия законопроект должен подписать президент.