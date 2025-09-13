Сейм Польщі схвалив законопроєкт про допомогу українцям після вето Навроцького

Новий закон про виплати іноземцям набуде чинності після ухвалення Сенатом та підписання президентом

Фото: Канцелярія Сейму Польщі

Сейм (нижня палата парламенту Польщі) 12 вересня ухвалив урядовий законопроєкт про допомогу іноземцям, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Документ посилює умови доступу іноземців до виплати допомог, таких як програма "800+" та "Добрий старт", а також легалізує перебування біженців війни з України в Польщі до 4 березня 2026 року.

За законопроєкт проголосували 227 депутатів, 194 були проти, семеро – утрималися, повідомила агенція PAP.

Під час розгляду в Сенаті вносили поправки, зокрема про запровадження покарання за пропаганду "бандеризму", збільшення з трьох до десяти років мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання громадянства, обмеження Фонду допомоги тощо. Жодна з цих поправок не була ухвалена.

Згідно з новими положеннями, право іноземців на виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Допомогу зможуть отримувати лише ті іноземці, котрі отримують щонайменше 50% мінімальної зарплати.

Установа соціального страхування (ZUS) щомісяця перевірятиме, чи працюють іноземці, і якщо ні, право на соціальну виплату втрачатиметься. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав іноземець з Польщі.

Для отримання іноземцем допомоги обов'язковим буде номер PESEL, під час видавання якого перевірятимуть місце проживання дітей у Польщі.

Також будуть запроваджені обмеження на доступ до медичних послуг для дорослих громадян України. Ці обмеження включають програми охорони здоров'я, медичну реабілітацію, стоматологічне лікування та програми медикаментозного забезпечення.

Зміни до законодавства про допомогу іноземцям у Польщі ще не набули чинності. Після завершення розгляду в Сеймі документ скерують до Сенату (верхньої палати парламенту). В разі ухвалення законопроєкт має підписати президент.