Шмыгаль: по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 2,4 млрд грн

За последнюю неделю выдано новых кредитов на сумму 638 млн грн

Общий объем кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составил 2,4 млрд грн, из которых 0,8 млрд грн - это средства на инвестиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"По программе 5-7-9% только за последнюю неделю выдано новых кредитов на сумму 638 млн гривень. Инициатива Президента дает результат, и малый и средний бизнес получает дешевый кредитный ресурс", - написал премьер.

Согласно обнародованным им данным, всего по программе было заключено 1446 кредитных договоров, из которых – 418 выдал Приватбанк, 375 – Укргазбанк, 287 – Ощадбанк.



Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.