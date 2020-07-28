Шмыгаль: по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано 2,4 млрд грн
28.07.2020, 08:33
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
За последнюю неделю выдано новых кредитов на сумму 638 млн грн
Общий объем кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" составил 2,4 млрд грн, из которых 0,8 млрд грн - это средства на инвестиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
"По программе 5-7-9% только за последнюю неделю выдано новых кредитов на сумму 638 млн гривень. Инициатива Президента дает результат, и малый и средний бизнес получает дешевый кредитный ресурс", - написал премьер.
Согласно обнародованным им данным, всего по программе было заключено 1446 кредитных договоров, из которых – 418 выдал Приватбанк, 375 – Укргазбанк, 287 – Ощадбанк.
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.
- В марте Кабмин расширил программу: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.
- В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн.
- 29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.
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- Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.
- В марте Кабмин расширил программу: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.
- В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн.
- 29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.
- Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.
- В марте Кабмин расширил программу: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.
- В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн.
- 29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.
- Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала с 1 февраля.
- В марте Кабмин расширил программу: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.
- В середине апреля в программе разрешили участвовать предприятиям с годовым доходом до 100 млн грн, максимальную сумму кредита увеличили до 3 млн грн.
- 29 апреля программу снова расширили, а в антикарантинный пакет включили возможность получать кредиты рефинансирования под 0% без ограничения суммы.
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