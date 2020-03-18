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Шмыгаль: Продвигаемся вперед в переговорах с МВФ

Шмыгаль: Продвигаемся вперед в переговорах с МВФ
18.03.2020, 14:09

По словам премьера Шмыгаля, от МВФ есть "положительная обратная связь" по поводу помощи Украине

Правительство Украины продвигается в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении финансовой помощи, заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании правительства 18 марта.

"Вчера и ежедневно происходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки. Есть соответствующие распоряжения министру финансов. Надеемся в ближайшее время на положительный результат. Меседжи и обратная связь от МВФ на сегодня достаточно положительная", - сказал он.

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Шмыгаль отдал поручение министру экономики Игорю Петрашко разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в условиях мирового кризиса.

В то же время, по его словам, правительство находится в постоянном диалоге с бизнесом и бизнес-ассоциациями, есть договоренности о создании координационного центра по экономическому спасению и противодействию финансово-экономического кризиса.

"Сегодня до конца дня должны утвердить состав такого органа", - сообщил премьер.

Кучук Марина
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мировой кризис МВФ
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