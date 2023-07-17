Швеция выделит более полумиллиарда долларов на восстановление Украины

Шведское правительство объявило о выделении более $584 миллионов в помощь восстановлению Украины и проведению реформ, направленных на обретение страной членства в Европейском Союзе. Об этом сообщил министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Юган Форссел, передает The Guardian.

Средства, распределенные в течение 2023-2027 годов, составляют часть новой стратегии помощи, специально разработанной для Украины.

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Министр подчеркнул, что эти средства являются основой шведской помощи Украине.

"Это самая большая и амбициозная двусторонняя стратегия, которую Швеция когда-либо разрабатывала. К этому будут добавлены дополнительные целевые инвестиции", – добавил Форссел.

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Деньги будут направлены на создание украинской инфраструктуры и учреждений, таких как здравоохранение; расширение доступа к энергии, не базирующейся на ископаемом топливе, и переход к более экологичным технологиям. Помощь также будет направлена на укрепление безопасности и защиту прав человека.

"Мы надеемся видеть два флага в Киеве: украинский и европейский", – сказал Форссел.