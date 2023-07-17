UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Швеция выделит более полумиллиарда долларов на восстановление Украины

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 17:23
Швеция выделит более полумиллиарда долларов на восстановление Украины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Шведское правительство объявило о выделении более $584 миллионов в помощь восстановлению Украины и проведению реформ, направленных на обретение страной членства в Европейском Союзе. Об этом сообщил министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Юган Форссел, передает The Guardian.

Средства, распределенные в течение 2023-2027 годов, составляют часть новой стратегии помощи, специально разработанной для Украины.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Министр подчеркнул, что эти средства являются основой шведской помощи Украине.

"Это самая большая и амбициозная двусторонняя стратегия, которую Швеция когда-либо разрабатывала. К этому будут добавлены дополнительные целевые инвестиции", – добавил Форссел.

Читайте также
Большинство украинцев назвали коррупцию главным риском восстановления Украины – опрос

Деньги будут направлены на создание украинской инфраструктуры и учреждений, таких как здравоохранение; расширение доступа к энергии, не базирующейся на ископаемом топливе, и переход к более экологичным технологиям. Помощь также будет направлена на укрепление безопасности и защиту прав человека.

"Мы надеемся видеть два флага в Киеве: украинский и европейский", – сказал Форссел.

Наталия Софиенко
швецияпомощь Украине
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 