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Смолий о работе регулятора: НБУ - это не "шоу одного актера"

Смолий о работе регулятора: НБУ - это не "шоу одного актера"
02.07.2020, 17:08

Глава НБУ Смолий назвал результаты, достигнутые регулятором, заслугой команды НБУ

Достижения Национального банка (НБУ) были бы невозможны без команды и большого вклада бизнеса и финансовых учреждений. Об этом на встрече правления НБУ с бизнес-сообществом сказал глава Нацбанка Яков Смолий, сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк - это не "шоу одного актера". Результаты, которых удалось достичь за последние годы, - надежная банковская система, комфортная для экономики инфляция, низкая учетная и другие процентные ставки, - это результаты работы института, который является состоятельным и независимым, всей команды НБУ, а не одного председателя", - отметил Смолий.

Он также добавил, что эти достижения были бы невозможны без большого вклада бизнеса и финансовых учреждений.

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Анна Андреева
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Яков Смолий отставка НБУ
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