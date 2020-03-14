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S&P подтвердило рейтинги Украины: прогноз "стабильный"

S&P подтвердило рейтинги Украины: прогноз "стабильный"
14.03.2020, 12:33

S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B", прогноз "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и нацвалюте на уровне "B" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства от 13 марта.

Стабильный прогноз связан с ухудшающейся ситуацией на внешних рынках и с неопределенностью политики нового украинского правительства. Аналитики отмечают, что могут улучшить прогноз в течение года, если будет прогресс в реформах и сохранятся прежние достижения, включая независимость Национального банка.

Рейтинг также может быть повышен, если внешняя ликвидность Украины превысит прогнозы агентства.

Также в S&P отметили, что могут понизить рейтинг, если перебои с финансированием по льготным программам или на рынках капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность Украины обеспечить крупные выплаты в иностранной валюте. Такие сбои могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ, считает агентство.

Кучук Марина
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