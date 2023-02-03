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США и ЕС подталкивают МВФ к предоставлению Украине новой программы на $14-16 млрд – FT

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 11:34
США и ЕС подталкивают МВФ к предоставлению Украине новой программы на $14-16 млрд – FT - Фото
Фото: EPA

Западные союзники Украины подталкивают Международный валютный фонд к предоставлению Украине новой кредитной программы, заявила в пятницу газета Financial Times.

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По ее информации, уже в середине февраля представители МВФ намерены встретиться в Варшаве с украинскими официальными лицами, чтобы обсудить условия кредитования. Фонд рассматривает возможность запуска программы в размере $14-16 млрд и сроком три-четыре года.

Украина оценивает дефицит государственного бюджета в 2023 году в $38 млрд. Большинство этой суммы вызвались покрыть Европейский Союз (18 млрд евро) и США ($9,9 млрд), но остается разрыв в сумме еще $10 млрд.

"Мы ожидаем, что другие международные доноры, включая G7 и международные финансовые институты, покроют оставшиеся потребности в финансировании", – сказал изданию исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Он добавил, что чем раньше начнется финансирование. "Это не те обстоятельства, при которых МВФ обычно предоставляет кредиты, поэтому то, что они вообще работают над кредитной программой – это положительный шаг", – сказал Домбровскис.

США также подталкивают МВФ к скорейшему оказанию новой финансовой помощи Украине. "Министерство финансов призывает МВФ и Украину к скорейшей совместной работе над согласованием программы", – заявило министерство финансов США в четверг.

Украина рассчитывает, что деньги МВФ начнут поступать в Украину еще во втором квартале 2023 года.

  • Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.
  • 21 октября 2022 года по итогам работы миссии в МВФ заявили о подготовке новой программы для Украины, которая не предусматривает выделение кредитов – так называемой мониторинговой программы с привлечением членов совета директоров (Program Monitoring with Board Involvement, PMB).
  • В декабре МВФ одобрил четырехмесячную мониторинговую программу для Украины.
Андрій Водяний
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МВФ фінансова допомога США євросоюз бюджет-2023
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