США снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине

Соединенные Штаты сократят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине, свидетельствует информация на сайте Белого дома.

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Прямая бюджетная поддержка Украины уменьшится с нынешних $1,1 млрд до $825 млн в месяц, говорится в запросе администрации президента Джо Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и на укрепления безопасности границ США.

Бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

"Этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениям США о гарантированном распределении расходов между ЕС, Японией и другими донорами", – отмечается на сайте Белого дома.

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Ранее сегодня Байден запросил у Конгресса дополнительно $106 млрд. Большая часть из них – $61 млрд – предназначена Украине.

Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.

С 1 октября США вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова (ранее была министром финансов Украины) заверила: риска прекращения финансирования со стороны США нет.