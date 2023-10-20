UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 19:49
США снизят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине - Фото
Фото: Depositphotos

Соединенные Штаты сократят размер ежемесячной бюджетной помощи Украине, свидетельствует информация на сайте Белого дома.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Прямая бюджетная поддержка Украины уменьшится с нынешних $1,1 млрд до $825 млн в месяц, говорится в запросе администрации президента Джо Байдена в Конгресс об экстренном финансировании для помощи Украине, Израилю и на укрепления безопасности границ США.

Бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

"Этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениям США о гарантированном распределении расходов между ЕС, Японией и другими донорами", – отмечается на сайте Белого дома.

Читайте также: Американский экономист: США потратили на помощь Украине менее 0,3% своего ВВП

Ранее сегодня Байден запросил у Конгресса дополнительно $106 млрд. Большая часть из них – $61 млрд – предназначена Украине.

Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.

С 1 октября США вошли в новый финансовый год без годового бюджета, а только с временной бюджетной декларацией, в которой не предусмотрена новая помощь для Украины. Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова (ранее была министром финансов Украины) заверила: риска прекращения финансирования со стороны США нет.

Вера Касиян
СШАпомощь Украинефинансовая помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 