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США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 19:49
США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні - Фото
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні, свідчить інформація на сайті Білого дому.

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Пряма бюджетна підтримка України зменшиться з нинішніх $1,1 млрд до $825 млн на місяць, йдеться у запиті адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених видатків уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.

"Цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими донорами", – зазначається на сайті Білого дому.

Читайте також: Американський економіст: США витратили на допомогу Україні менше ніж 0,3% свого ВВП 

Раніше сьогодні Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд. Більша частина із них – $61 млрд - призначена Україні.

Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор України у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.

З 1 жовтня США увійшли у новий фінансовий рік без річного бюджету, а тільки з тимчасовою бюджетною декларацією, в якій не передбачили нову допомогу для України. Пані посол України в США Оксана Маркарова (раніше була міністеркою фінансів України) запевнила: ризику припинення фінансування з боку США немає.

Віра Касіян
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