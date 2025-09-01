Стоимость серебра достигла $40: самая высокая цена за 14 лет

Спотовые цены на серебро выросли почти на 40% с начала года, а золото снова приблизилось к историческому максимуму

Фото: Depositphotos

Цена на серебро в понедельник, 1 сентября, впервые с 2011 года превысила $40 за унцию, а золото приблизилось к историческому максимуму, пишет Bloomberg.

Рост цен на драгоценные металлы произошел на фоне ожидание снижения ставки Федеральной резервной системой США и слабого доллара.

Доллар США торговался у самого низкого уровня с 28 июля относительно основных валют, что сделало слитки, оцененные в долларах, более дешевыми для зарубежных покупателей и усилило движение.

Спотовые цены на серебро выросли на 2,6%, достигнув почти $40,76 за унцию и увеличив свой годовой прирост примерно на 40%.

Цены на золото подскочили на 1,2%, торгуясь чуть ниже своего апрельского рекорда, превышавшего $3500 за унцию.

"Цена на серебро растет в ответ на ожидания более низких ставок, тогда как ограниченное предложение на рынке способствует сохранению тенденции к росту", – заявил главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер.

За последние три года цены на оба металла выросли более чем вдвое, чему способствовали рост рисков в геополитике, бизнесе и мировой торговле.

Серебро опередило рост золота с начала года, поскольку инвесторы вкладывали средства в биржевые инвестиционные фонды (ETF), обеспеченные белым металлом. В августе объемы вложений в серебряные ETF росли седьмой месяц подряд.

Доллар также ослабевает, что способствует росту покупательной способности в крупных странах-потребителях, таких как Китай и Индия.

"Снижение ставки ФРС, ослабление доллара США, рост притока средств в ETF и улучшение ситуации с импортом из Индии должны поддержать золото и серебро", – написали аналитики Morgan Stanley Эми Гауэр и Мартейн Ратс в электронном письме.

Они ожидают дальнейшего роста золота примерно на 10%, тогда как серебро торгуется практически по прогнозу, с потенциалом превышения.

Драгоценные металлы подорожали также на фоне опасений, что они могут столкнуться с тарифами США, после того, как на прошлой неделе серебро было добавлено Вашингтоном в список важнейших полезных ископаемых, в который уже входит палладий.

Спотовая цена на золото выросла на 0,7% до $3471,04 за унцию за 11:37 по лондонскому времени, что соответствует росту пятые сутки подряд. Серебро выросло на 2,3%, палладий – на 1,7%, а платина – на 1,8%.

Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,1%.