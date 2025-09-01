Вартість срібла досягла $40: найвища ціна за 14 років

Спотові ціни на срібло зросли майже на 40% з початку року, а золото знову близьке до історичного максимуму

Фото: Depositphotos

Ціна на срібло в понеділок, 1 вересня, вперше з 2011 року перевищила $40 за унцію, а золото наблизилося до історичного максимуму, пише Bloomberg.

Зростання цін на дорогоцінні метали сталося на тлі очікування зниження ставки Федеральною резервною системою США і слабкого долара.

Долар США торгувався біля найнижчого рівня з 28 липня щодо основних валют, що зробило злитки, оцінені в доларах, дешевшими для закордонних покупців і посилило рух.

Спотові ціни на срібло зросли на 2,6%, досягнувши майже $40,76 за унцію і збільшивши свій річний приріст приблизно на 40%.

Ціни на золото підскочили на 1,2%, торгуючись трохи нижче за свій квітневий рекорд, що перевищував $3500 за унцію.

"Ціна на срібло зростає у відповідь на очікування нижчих ставок, тоді як обмежена пропозиція на ринку сприяє збереженню тенденції до зростання", – заявив головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.

За останні три роки ціни на обидва метали зросли більш ніж удвічі, чому сприяли зростання ризиків у геополітиці, бізнесі та світовій торгівлі.

Срібло випередило зростання золота з початку року, оскільки інвестори вкладали кошти в біржові інвестиційні фонди (ETF), забезпечені білим металом. У серпні обсяги вкладень у срібні ETF зростали сьомий місяць поспіль.

Долар також слабшає, що сприяє зростанню купівельної спроможності у великих країнах-споживачах, таких як Китай та Індія.

"Зниження ставки ФРС, ослаблення долара США, зростання припливу коштів в ETF і поліпшення ситуації з імпортом з Індії мають підтримати золото і срібло", – написали аналітики Morgan Stanley Емі Гауер та Мартейн Ратс в електронному листі.

Вони очікують на подальше зростання золота приблизно на 10%, тоді як срібло торгується практично за прогнозом, з потенціалом перевищення.

Дорогоцінні метали подорожчали також на тлі побоювань, що вони можуть зіткнутися з тарифами США, після того, як минулого тижня срібло було додано Вашингтоном до списку найважливіших корисних копалин, до якого вже входить паладій.

Спотова ціна на золото зросла на 0,7% до $3471,04 за унцію за 11:37 за лондонським часом, що відповідає зростанню п'яту добу поспіль. Срібло зросло на 2,3%, паладій – на 1,7%, а платина – на 1,8%.

Індекс Bloomberg Dollar Spot знизився на 0,1%.