"Страна супергероев". НБУ ввел в обращение монету, посвященную волонтерам

На аверсе монеты — стилизованное изображение рук во время плетения маскировочной сетки

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк презентовал памятную монету "Страна супергероев. Спасибо волонтерам!". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Официально монета введена в обращения с 4 декабря накануне Международного дня волонтера. Она продолжает серию "Бессмертная моя Украина".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Номинал монеты — пять гривен. Изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж – до 50 000 штук.

На аверсе монеты — стилизованное изображение рук во время плетения маскировочной сетки, что символически раскрывает волонтерство как одну из многих форм помощи и всесторонней поддержки ВСУ и всех, кто пострадал от военной агрессии России.

На реверсе – стилизованная карта Украины в виде маскировочной сетки как символа объединенной страны, переплетенная и сплоченная для достижения общей цели.

Приобрести монету можно уже с 6 декабря в интернет-магазине Нацбанка.

Также монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами: Укргазбанком, Радабанком, Таскомбанком и ПриватБанком.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube