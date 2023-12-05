"Страна супергероев". НБУ ввел в обращение монету, посвященную волонтерам
Национальный банк презентовал памятную монету "Страна супергероев. Спасибо волонтерам!". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Официально монета введена в обращения с 4 декабря накануне Международного дня волонтера. Она продолжает серию "Бессмертная моя Украина".
Номинал монеты — пять гривен. Изготовлена из нейзильбера. Тираж – до 50 000 штук.
На аверсе монеты — стилизованное изображение рук во время плетения маскировочной сетки, что символически раскрывает волонтерство как одну из многих форм помощи и всесторонней поддержки ВСУ и всех, кто пострадал от военной агрессии России.
На реверсе – стилизованная карта Украины в виде маскировочной сетки как символа объединенной страны, переплетенная и сплоченная для достижения общей цели.
Приобрести монету можно уже с 6 декабря в интернет-магазине Нацбанка.
Также монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами: Укргазбанком, Радабанком, Таскомбанком и ПриватБанком.
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