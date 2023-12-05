"Країна супергероїв". НБУ ввів у обіг монету, присвячену волонтерам

На аверсі монети – стилізоване зображення рук, що плетуть маскувальну сітку

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк презентував пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!". Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Офіційно монету введено в обіг з 4 грудня напередодні Міжнародного дня волонтера. Вона продовжує серію "Безсмертна моя Україно".

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Номінал монети – п'ять гривень. Виготовлена ​​із нейзильберу. Тираж – до 50 000 штук.

На аверсі монети — стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває волонтерство як одну із багатьох форм допомоги й всебічної підтримки ЗСУ та всіх, хто постраждав від воєнної агресії Росії.

На реверсі – стилізована карта України у вигляді маскувальної сітки як символу об'єднаної країни, переплетена та згуртована для досягнення спільної мети.

Купити монету можна вже з 6 грудня в інтернет-магазині Нацбанку.

Також монета поступово реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами: Укргазбанком, Радабанком, Таскомбанком та ПриватБанком.

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