Таможня пытается вернуть элитную недвижимость под Киевом

Государственная таможенная служба собирается вернуть, принадлежащую ей элитную недвижимость под Киевом. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

По его словам 15 га земли в Конча-Заспе в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал таможенной службе. Оценочная стоимость участка сейчас составляет почти 300 млн грн.

Планировалось, что таможенники построят базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа". "Вместо этого, как мы узнали во время инвентаризации имущества, там возвели 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию ​​и скважину", - написал Нефьодов.

Эти дома профсоюз таможни отдал в аренду руководству таможни. Например, пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж (на фото внизу) - 177 кв. м с мебелью, сантехникой, постелью и посудой в 2016 году арендовал экс-председатель Государственной фискальной служба Роман Насиров. "В его распоряжении дом до 2033 года, цена - 6770 грн в месяц (ошибки в цифрах нет)", - уточнил Нефьодов.

Он также подчеркнул, что в таможенной службе работают над тем, чтобы вернуть элитную недвижимость обратно в профсоюз и продать на аукционе.

"И такого у нас еще много - куча активов имеет странный юридический статус ... ", - добавил Нефьодов.