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Таможня пытается вернуть элитную недвижимость под Киевом

Таможня пытается вернуть элитную недвижимость под Киевом
08.10.2019, 15:57

Таможенная служба планирует вернуть 28 домов в Конча-Заспе и продать на аукционе

Государственная таможенная служба собирается вернуть, принадлежащую ей элитную недвижимость под Киевом. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Максим Нефьодов.

По его словам 15 га земли в Конча-Заспе в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал таможенной службе. Оценочная стоимость участка сейчас составляет почти 300 млн грн.

Планировалось, что таможенники построят базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа". "Вместо этого, как мы узнали во время инвентаризации имущества, там возвели 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию ​​и скважину", - написал Нефьодов.

Эти дома профсоюз таможни отдал в аренду руководству таможни. Например, пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж (на фото внизу) - 177 кв. м с мебелью, сантехникой, постелью и посудой в 2016 году арендовал экс-председатель Государственной фискальной служба Роман Насиров. "В его распоряжении дом до 2033 года, цена - 6770 грн в месяц (ошибки в цифрах нет)", - уточнил Нефьодов.

Он также подчеркнул, что в таможенной службе работают над тем, чтобы вернуть элитную недвижимость обратно в профсоюз и продать на аукционе.

"И такого у нас еще много - куча активов имеет странный юридический статус ... ", - добавил Нефьодов.

  • 5 июля Кабинет министров Украины назначил Нефьодова главой Государственной таможенной службы.
  • Нефьодов прогнозировал, что новая таможня будет создана до конца сентября. Но 2 сентября Минфин только утвердил структуру и штатное расписание аппарата таможенной службы. На следующий день глава таможни объявил о наборе сотрудников.
  • 9 сентября начался IТ-аудит основных систем Гостаможслужбы.
  • В Кабинете министров планируют запустить работу обновленной Государственной таможенной службы с 1 ноября.
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