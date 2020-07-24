Цена золота впервые за всю историю торгов пробила отметку в $1900

Цена унции золота на нью-йоркской бирже Comex превысила $1 900 за унцию. Это самая высокая цена за всю историю биржевых торгов драгоценным металлом.

Спрос на золото вызван беспокойством инвесторов ослаблением американского доллара.

"Основная логика связана с предоставлением дальнейшего фискального стимулирования... в Европейском союзе, и мы снова ожидаем дальнейшего фискального стимулирования в США”, - сказал Reuters валютный стратег DailyFx Илья Спивак.

Также, по мнению аналитиков, растущая напряженность в отношениях между США и КНР также подтолкнула инвесторов к безопасному золоту. Китай в пятницу потребовал, чтобы США закрыли свое консульство в городе Чэнду в ответ на требование Вашингтона закрыть консульство КНР в Хьюстоне, что ознаменовало новый виток ухудшения отношений двух крупнейших экономик мира.

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В марте цены на золото поднялись до $1700 за унцию впервые за восемь лет. Это произошло на фоне резкого падения цен на нефть и переживаний рынков из-за коронавируса. Цене на золото прогнозировали рост до рекордных $2000 за унцию в связи с мерами для ограничения негативных последствий пандемии COVID-19.

В начале июня золото дешевело на фоне надежд на восстановление мировой экономики.

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Роман Брыль

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