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Цена золота впервые за всю историю торгов пробила отметку в $1900

24.07.2020, 17:27
Цена золота впервые за всю историю торгов пробила отметку в $1900 - Фото
Золото (фото - depositphotos.com)

Цена унции золота на нью-йоркской бирже Comex превысила $1 900 за унцию. Это самая высокая цена за всю историю биржевых торгов драгоценным металлом.

Спрос на золото вызван беспокойством инвесторов ослаблением американского доллара.

"Основная логика связана с предоставлением дальнейшего фискального стимулирования... в Европейском союзе, и мы снова ожидаем дальнейшего фискального стимулирования в США”, - сказал Reuters валютный стратег DailyFx Илья Спивак.

Также, по мнению аналитиков, растущая напряженность в отношениях между США и КНР также подтолкнула инвесторов к безопасному золоту. Китай в пятницу потребовал, чтобы США закрыли свое консульство в городе Чэнду в ответ на требование Вашингтона закрыть консульство КНР в Хьюстоне, что ознаменовало новый виток ухудшения отношений двух крупнейших экономик мира.

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Роман Брыль
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