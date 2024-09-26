Цены на золото обновили исторический рекорд, серебро – на 12-летних максимумах
На фоне ожиданий очередного снижения процентных ставок в США цены на золото в четверг, 26 сентября, обновили рекорд, а на серебро достигли самого высокого уровня с 2012 года. Об этом пишет Bloomberg.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Спотовая цена на золото выросла на 0,8% до $2678 за тройскую унцию. Серебро подорожало на 2,5% – до $32,614 за унцию, увеличив прирост в этом году до 37%.
Цены на серебро остаются значительно ниже исторического максимума почти в $50, который был установлен в 2011 году.
Читайте также: Не только золото. Какие драгоценные металлы интересны для инвестиций
"Укрепление цен на золото сейчас подпитывает самое себя. То есть импульс двигает спекулятивными потоками, несмотря на рост доллара и доходность государственных облигаций", – сказал Reuters независимый аналитик Росс Норман (цитата по The Moscow Times).
В то же время инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки по поводу перспектив денежно-кредитной политики.
Снижение ставки ФРС США приведет к удешевлению стоимости денег, поэтому инвестиции в золото становятся более выгодными. К тому же, золото более безопасен актив в периоды экономической нестабильности и политической неопределенности.
- В июле 2024 года США сохранили процентную ставку по федеральным бодам на уровне 5,25-5,5% годовых – самом высоком за 23 года. 18 сентября ФРС снизила ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта – до 4,75-5% годовых.