Ціни на золото оновили історичний рекорд, срібло – на 12-річних максимумах

Дорогоцінні метали ростуть у ціні на тлі очікувань чергового зниження відсоткових ставок у США

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На тлі очікувань чергового зниження відсоткових ставок у США ціни на золото у четвер, 26 вересня, оновили рекорд, а на срібло досягли найвищого рівня з 2012 року. Про це пише Bloomberg.

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Спотова ціна на золото зросла на 0,8% до позначки $2678 за тройську унцію. Срібло здорожчало на 2,5% – до $32,614 за унцію, збільшивши приріст цього року до 37%.

Ціни на срібло залишаються значно нижчими за історичний максимум майже в $50, який був встановлений у 2011 році.

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"Зміцнення цін на золото зараз підживлює саме себе. Тобто імпульс рухає спекулятивними потоками, незважаючи на зростання долара та прибутковість державних облігацій", – сказав Reuters незалежний аналітик Росс Норман (цитата за The Moscow Times).

Водночас інвестори очікують на виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла в надії отримати підказки з приводу перспектив грошово-кредитної політики.

Зниження ставки ФРС США призведе до здешевшання вартості грошей, тож інвестиції в золото стають вигіднішими. До того ж золото більш безпечний актив у періоди економічної нестабільності та політичної невизначеності.