Турции удалось сбить инфляцию ниже 40% впервые за два года. Контролируют цены на продукты

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Годовая инфляция в Турции замедлилась до 39% в феврале, и это самый низкий уровень с июня 2023 года. Об этом пишет издание Dailly Sabah со ссылкой на данные турецкого статистического ведомства TurkStat.

Инфляция в Турции снижается девять месяцев подряд. Пик инфляции пришелся на май прошлого года – 75%.

Министр торговли Омер Болат объяснил замедление строгими проверками, которые власти провели для борьбы с "ценовым мошенничеством".

"Благодаря строгому контролю годовой уровень инфляции на продукты питания и безалкогольные напитки снизился на 6,7 пункта по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 35,11%, что является самым низким показателем за последние три года", — цитирует издание министра.

При этом в Турции продолжают расти цены на образование (на 94,9% в феврале в годовом выражении), жилье (на 70,81%), энергоресурсы (на 43,92%).

Ожидается, что Центробанк Турции уже на этой неделе во второй раз за последние два года снизит учетную ставку, учитывая оптимистические данные по инфляции. В последний раз Центробанк снижал ставку в декабре прошлого года до 47,5%.