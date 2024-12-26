Центробанк Турции впервые за два года снизил учетную ставку. Удалось остановить рост цен

Инфляция в Турции за полгода замедлилась с 75% до 47%

Фото: depositphotos.com

Центральный банк Турции впервые с февраля 2023 года снизил учетную ставку — на 2,5% до 47,5%. Об этом пишет турецкое издание Daily Sabbah.

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Центробанк обосновал решение снизить ставку замедлением инфляции до 47% и стабилизацией цен в наиболее проблемной сфере услуг.

При этом в ЦБ заявили, что это еще не начало периода постепенного снижения ставки и ее вновь могут повышать в зависимости от динамики цен. На 2025 год Центробанк запланировал восемь заседаний по пересмотру ставки.

"Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет наблюдаться существенное и устойчивое снижение базовой ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не приблизятся к прогнозируемому диапазону", — цитирует издание заявление Центробанка.

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После переизбрания Реджепа Эрдогана президентом Турции в мае 2023 года Центробанк отказался от многолетней практики снижения учетной ставки. Новое руководство ЦБ перешло к ужесточению монетарной политики, начало постепенно повышать ставку, чтобы сдержать инфляцию, сократить торговый дефицит, увеличить иностранные инвестиции, восстановить валютные резервы и стабилизировать национальную валюту.

В марте этого года Центробанк завершил политику повышения ставки, установив ее на максимальном за 20 лет уровне в 50%. Инфляция, как и прогнозировал ЦБ, достигла своего пика в 75% в годовом выражении в мае, после чего началось замедление роста цен.

Источник: Bloomberg

13 декабря 2024 года НБУ повысил учетную ставку до 13,5%, чтобы сдержать инфляцию. В Нацбанке заявили, что видят необходимость дальнейшего повышения учетной ставки в ближайшие месяцы.

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